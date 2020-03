BioNTech will noch im April Covid-19-Impfstoff testen

Am Wochenende sorgte US-Präsident Donald Trump mal wieder für Wirbel - sein Versuch, sich exklusive Rechte an einem Covid-19-Impfstoff zu sichern, scheitere und sorgte für große Empörung nach Medienberichten hierüber. Heute macht mit BioNTech ein anderes Biotech-Unternehmen Schlagzeilen in Sachen eines Impfstoff-Entwicklungsprogramms: Die Gesellschaft aus Mainz meldet Fortschritte bei der Entwicklung eines solchen Impfstoffes und ...