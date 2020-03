Abspaltungsprozess abgeschlossen: Investec AM tritt nun ganz offiziell als "Ninety One" auf

Im Zuge der Ausgliederung werden die Aktien von Ninety One heute an der Londoner Börse und an der Börse von Johannesburg notiert, wodurch die südafrikanischen und britischen Wurzeln des Unternehmens erhalten bleiben. Nach der Vorstellung des neuen Namens und dem dazugehörigen Markenauftritt im November 2019, nimmt Ninety One heute somit auch formell seine neue Identität an, die sowohl die Geschichte des Unternehmens als auch die zukunftsorientierte, widerstandsfähige und agile Natur des Vermögensverwalters widerspiegeln soll.

Hendrik du Toit, Gründer und CEO von Ninety One, sagt: "Heute beginnen wir eine neue, spannende Phase als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen. Trotz der derzeitigen Marktvolatilität blicken wir mit Begeisterung in die Zukunft. Unser Ziel, für eine bessere Zukunft zu investieren, ist jetzt so relevant wie selten zuvor. Wir identifizieren uns auch weiterhin mit der Motivation, die Vorgaben unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, indem wir ein erstklassiges Unternehmen aufbauen, das langfristig Spitzenleistungen erbringt und zu einer besseren Welt beiträgt.”

Du Toit: "Ninety One ist jetzt ein wirklich unabhängiger, globaler Vermögensverwalter und hat die strategische und finanzielle Flexibilität, um Kundenanforderungen bestmöglich zu erfüllen, langfristig Werte zu schaffen sowie Talente zu entwickeln. Ninety One wurde im Jahr 1991 in Südafrika gegründet und behält auch nach der Ausgliederung seine einzigartige Kultur bei."