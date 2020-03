Banger Blick auf die aktuellen Indikationen für die Deutsche Bank Aktie: Am Montagmorgen kurz vor dem XETRA-Handelsbeginn liegen diese bei 4,90/4,93 Euro. Gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag bei 5,105 Euro ein deutlicher Abschlag - doch zumindest aktuell kein Abschlag, der dem DAX-notierten Finanztitel ein neues Crash-Tief während der Corona-Pandemie bringen würde. Am Donnerstag und Freitag wurde bei 4,850/4,871 Euro am ...