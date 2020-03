Auf der Suche nach dem richtigen Optionsschein Wegendes großen Angebots an Hebelprodukten stehen Anleger oft vor der Qual der Wahl, welches Hebelprodukt am besten ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Am ersten Tag nach den weltweit drastischen Maßnahmen gegen das Coronavirus, an dem die Börsen wieder massiv einbrechen und der Handel in zahlreichen Finanzinstrumenten eigentlich nicht stattfindet, könnten sich risikobereite Anleger, die in den nächsten Tagen oder Wochen eine Investition in Optionsscheine in Erwägung ziehen, darüber Gedanken machen, welcher Optionsschein für sie am besten geeignet wäre.

Das große Angebot an Hebelprodukten, wie Optionsscheine, Turbo-Calls und Mini-Futures stellt viele Anleger vor die Qual der Wahl, welches Hebelprodukt für sie das beste sei. Wer sich in stark schwankenden Märkten nicht dem konstruktionsbedingten Ausstoppungsrisiko der Turbos und Minis aussetzen möchte, könnte sein Hauptaugenmerk auf „normale“ Optionsscheine werfen, die bereits lange vor den KO-Produkten auf dem Markt waren.