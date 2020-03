VIRUS/Sozialdemokraten fordern starke Konjunkturhilfen in der Corona-Krise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die europäischen Sozialdemokraten fordern im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 ein umfassendes Konjunkturprogramm mit Hilfe des Eurorettungsschirms ESM. Den Appell richteten die Partei- und Fraktionschefs am Montag in einem offenen Brief an die Eurofinanzminister, die am Nachmittag beraten.

"Unser Kontinent hat eine solch überwältigende Situation seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt", heißt es in dem Brief. "In Europa stehen nicht nur die Gesundheit, die Wirtschaft und der soziale Zusammenhalt auf dem Spiel, das Fundament der Europäischen Union ist ebenfalls in Gefahr."