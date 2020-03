Schwarzer Schwan trifft Zombie

Ein „Schwarzer Schwan“ namens ‚Coronavirus‘ hält seit Wochen die Welt in Atem.

Schwarze Schwäne nennt man überraschend eintretende Ereignisse, die sehr große Auswirkungen haben können, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche, Erdbeben, Kriege oder Revolutionen. Schwarze Schwäne kommen selten vor, sind jedoch nicht gänzlich unwahrscheinlich und insofern sollte man sie immer ‚im Hinterkopf‘ behalten.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind schon jetzt gewaltig, auch wenn die Pandemie gerade erst in Europa und USA ankommt. Die Wirtschaft hat weltweit einen empfindlichen Dämpfer erhalten und die Börsen brechen kräftig ein. Billionen an Vermögenswerten lösen sich durch die Kursverluste in Luft auf.