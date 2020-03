FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Stimmungstief ist nach Einschätzung des technischen Analysten Marcel Mußler noch nicht erreicht. "Irgendwann wird die Stimmung auch wieder einmal schlechter sein als die Lage." Von diesem Zeitpunkt sieht Mußler den Markt auch nach dem Einbruch im Zuge der Coronavirus-Krise jedoch immer noch weit entfernt. Der Zinsschritt der US-Notenbank an einem Sonntagabend werde als "Panikaktion" gewertet, und der Schuss gehe nach hinten los, schrieb Mußler in seinem Tageskommentar am Montag.

Der Abwärtstrendkanal lasse für den heutigen Tag bereits einen Rutsch auf 8160 Punkte im Dax-Future zu, so der Charttechniker. Und selbst diese Prognose sei mit Vorsicht zu genießen. Zu oft seien zuletzt Trendkanäle der Crashdynamik nicht gewachsen gewesen. Eine starke Langfristunterstützung macht Mußler darunter noch bei 8140 Punkten aus./ag/mis/jha/