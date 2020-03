PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Der Börsencrash wegen des neuerartigen Cornavirus geht am Montag an den europäischen Börsen in die nächste Runde. Mit zuletzt 2382,89 Punkten brach der EuroStoxx gegen Mittag nochmals um fast 8 Prozent ein auf ein Tief seit 2012. Das Tief seit der Finanzkrise mit den 2009 erreichten 1765 Zählern rückt damit allmählich näher. Seit dem Februar-Langzeithoch hat er nun schon 38 Prozent an Wert verloren.

Die Kursturbulenzen, an denen an den US-Börsen auch die Futures teilnehmen, erstreckten sich am Montag auf alle europäischen Länderbörsen. Der französische Cac 40 sackte um 8,6 Prozent auf 3762,65 Punkte ab und der Londoner FTSE 100 um 6,2 Prozent auf 5034,31 Punkte. In Italien und Spanien, den beiden am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern, rutschten die Leitindizes FTSE MIB und Ibex 35 um bis zu 10 Prozent ab.