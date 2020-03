Die Bazooka-Jungs Scholz & Altmaier verschießen nur Platzpatronen

Geld ist genug da. (Variante von „Wir schaffen das“?)

Die Börse weiß, wenn, „die Pferde wollen nicht saufen“, sind Liquiditätsspritzen unwirksam. Das liegt an der heutigen Wertlosigkeit des Geldes, an der die EZB schuld ist und welche auch Grund für das Versagen staatlicher Konjunkturprogramme verantwortlich ist. Was diese seit Jahren mit Billionen neuen Geldes nicht geschafft hat, will jetzt das anmaßende Berlin im Schnellverfahren schaffen. Vielmehr geht es hier, um puren Eigenlob. Will Scholz etwas ausgeben (welche Reserven bitte?) was er in Zeiten seiner „Schwarzen Null“ gespart hat?

Phrase 2:

Wir müssen klotzen, nicht kleckern

Das ist eine bodenlose Farce. Irgendwelche Mammutbeträge wird der Leser im Katalog der Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft nicht finden. Von fiskalpolitischen Konjunkturprogrammen ist dort nicht die Rede https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-corona .... Wie knausrig und realitätsfremd Berlin zeigt, zeigt der Satz auf obiger Homepage: Die Bundesregierung begrüßt unter anderem die Idee der Europäischen Kommission für eine „Corona Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. Für welchen Zeitraum sollen diese Kleckerbeträge reichen, wenn allein für deutsche Migranten p.a. 40 Mrd. € ausgegeben werden?

Phrase 3:

Die Liquidität von Unternehmen wird durch neue, im Volumen unbegrenzte Maßnahmen geschützt.

Auf gleicher Webseite sind dennoch Obergrenzen zu finden. Auch gibt keine Bank unbegrenzte Kredite (auch für Betriebsmittel) ohne Sicherheiten und Rücksicht auf die Größe des Kreditnehmers. Wir leben doch nicht in einem Schlaraffenland. Dieser Satz ist insbesondere gegenüber dem Wähler unverantwortlich, weil dieser glaubt der Staat helfe wieder nur den Firmen wie einst den Banken.