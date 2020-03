Tage wie diese zeigten bisher vor allem eins: Prognosen wurden recht schnell von der Realität überholt. Doch wenn eine Aktie an drei Tagen in Folge, die zu den schwierigsten Tagen der jüngeren Börsengeschichte gehören, im Bereich 1,485/1,490 Euro immer wieder nach oben abprallt, so ist das einen 4investors-Chartcheck wert - auch oder gerade in der aktuellen Lage.Es geht um die Paion Aktie. Neben der Corona-Krise belastete ...