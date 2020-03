Lufthansa, Wirecard, Daimler – 9/11 oder 1929?

Liebe Leser, erinnert Ihr Euch noch an 9/11? Die Börsen schlossen damals nach diesem Ereignis. Das schrecklich war, aber ökonomisch auf die Welt abseits der Airlines und sehr viel Angst erstmal nur mittlere Auswirkungen hatte. Jeder konnte rausgehen, Urlaube fanden statt – ausserhalb New Yorks waren die Einschränkungen überschaubar. Damals waren die Börsen geschlossen. Jetzt schließen Länder Grenzen, Apple schließt alle Geschäfte, das Leben fährt nahezu auf 0 ökonomisch. Es ist Wahnsinn, die Börsen offen zu lassen und so zu tun, als könne man weiter realistischen Handel bieten in Zeiten, in denen nicht einmal Short-Selling verboten ist. Die Verwerfungen sind unberechenbar und das Argument, man müsse immer handeln und Liquidität bieten ist Unsinn in der größten weltumfassenden Krise seit 1945. Blanker Unsinn. Wir könnten uns vorstellen, dass alsbald auch die Börsen schließen. Ob am Montag, das muss man sehen. Es hängen natürlich Termingeschäfte etc. etc dran. Aber die Börsenaufsichten weltweit müssen einen Modus finden. So kann man in dieser Lage eigentlich nicht agieren – mit Business as usual. Für Euer Geld hat Daniel ein paar Worte zusammengefasst – hier zu lesen: