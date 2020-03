Konnte die Commerzbank Aktie am Donnerstag und Freitag mit Tagestiefs bei 3,059 Euro und 3,158 Euro noch die „2” vor dem Komma vermeiden, so drückt die heutige Fortsetzung des Ausverkaufs am Aktienmarkt den Titel unter die 3-Euro-Marke. Bei 2,863 Euro ist das neue Corona-Crash- und zugleich Allzeittief für den MDAX-Wert notiert. Selbst nach der Bankenkrise ging es für den Konzern, an dem der Staat weiter beteiligt ist, nicht ...