Curevac – Aktie ist nicht zu kaufen

Liebe Leser, wir wissen – es ist nahe liegend, die Aktie von Dietmar Hopp zu suchen, auf die der großartige und partnerschaftliche Freund eines NATO-Partner so versessen war, dass er diesem Partner einen Impfstoff am liebsten ganz wegnehmen wollte. Die Firma, bei der Donald Trump noch einmal seinen ekligen Charakter so richtig rausgekehrt hat. Aber – die Aktie kann man nicht an der Börse handeln. So einfach ist es. So schwierig der Markt aber auch ist – hier ein paar Ratschläge von uns. Heute Abend gibt es für unsere Abonnenten übrigens auch ein Spezialvideo zur Frage, was man mit Immobilien aktuell tun soll. Auch ein wichtiges Thema und wir haben da tiefe Expertise, die wir Euch zur Verfügung stellen.