First Sensor beruft einen neuen Finanzvorstand. Markus Resch wird mit Wirkung zum 14. März für drei Jahre in den Vorstand bestellt. „Resch wird neben den Ressorts Finanzen und Controlling auch die Fachbereiche Personalwesen, IT und Investor Relations verantworten und für Rechtliches sowie Risikomanagement und Compliance zuständig sein”, so First Sensor am Montag.Der Manager kommt von TE Connectivity, dem neuen ...