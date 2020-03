Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nun haben wir ihn also - den Crash, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Spätestens nach dem Schwarzen Montag, an welchem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) jeweils über sieben Prozent verloren hätten, sei klar gewesen, dass das Coronavirus uns in eine neue Weltwirtschaftskrise führe. [ mehr