EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) hat sein umweltfreundliches Reinigungsverfahren erfolgreich an marktgängigen Qualitäten von Naturgraphit getestet und batteriefähigen Kugelgraphit mit hohem Reinheitsgrad hergestellt, der die strengen physikalischen und chemischen Spezifikationen der Batteriehersteller erfüllt.

Die erfolgreichen Tests in der Pilotanlage von ProGraphite in Deutschland sind eine wichtige Voraussetzung für die künftige Darlehensfinanzierung der geplanten Graphit-Raffinerie in Kwinana, Westaustralien. Die Export Finance Australia (EFA) hat sich unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, bis zur Hälfte der erforderlichen 72 Mio. USD Investition durch Darlehen abzudecken.