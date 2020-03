NEW YORK (dpa-AFX) - Der scharfe Kurseinbruch am New Yorker Aktienmarkt geht am Montag wohl in eine neue Runde. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial vorbörslich etwa 5 Prozent tiefer bei 21 982 Punkten, dann kam der Handel mit den US-Futures zum Erliegen. Mit einem erneuten Kursrutsch würde der Leitindex seine Erholungsbewegung vom Freitag zum Teil wieder revidieren und an seine insgesamt katastrophale Vorwoche anknüpfen.

Die Maßnahmen mehrerer globaler Notenbanken können die Anleger am Montag nicht hoffnungsvoller stimmen - ganz im Gegenteil. Am Markt hieß es, eine am Sonntag von der Fed vorgenommene Notfallaktion erhöhe derzeit noch die Sorgen um die Tragweite der laufenden Viruskrise. In einer Notfallaktion senkte die US-Notenbank den Leitzins überraschend auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an.