Aktuelle Marktvolatilität: PGIM Fixed Income Webinare als Replay verfügbar

1) Marktausblick: Aktuelle Einschätzung des Chief Investment Officer von PGIM Fixed IncomeMike Lillard, Head of PGIM Fixed Income und Chief Investment Officer, präsentiert ein kurzes Update zur aktuellen Volatilität an den Märkten. Bei dem Webinar thematisiert er den zuletzt starken Rückgang der Renditen von 10-jähriger US-Treasuries, den steilen Anstieg der Volatilität, die markante Zunahme des Kreditrisikos und den Zustand der Liquidität am Markt.

Zum Webinar-Replay