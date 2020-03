FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Am deutschen und europäischen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Montagnachmittag von ihren jüngsten Tiefs etwas erholt. So belief sich das Minus im Dax zuletzt auf 4,42 Prozent, nachdem der Leitindex zuvor in der Spitze um fast 11 Prozent auf 8255,65 Punkte nachgegeben hatte. Mit 8824,32 Punkten schaffte es der Index denn auch auf ein Tageshoch.

Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 baute seine Verluste mit zuletzt minus 4,75 Prozent ebenfalls ab. Auch hier war es bis zum frühen Nachmittag um knapp 11 Prozent nach unten gegangen. An der Wall Street hatten sich die Kurse zur gleichen Zeit ebenfalls von ihren frühen Einbrüchen erholt. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial kurz nach Handelsstart um knapp 10 Prozent abgesackt war, wurde der Handel für rund 15 Minuten ausgesetzt./kro/he