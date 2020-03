Welche Aktienfonds-Kategorien die (bislang) stärksten Corona-Drawdowns verzeichneten

Ganz egal, für welche von insgesamt 97 Aktienfonds-Kategorien man sich am 21. Februar entschieden hätte, einen Verlust hätte man innerhalb der darauf folgenden drei Kalenderwochen (bis inkl. 13. März) so oder so nicht vermeiden können: Sämtliche von e-fundresearch.com über die Morningstar Direct Fondsdatenbank untersuchten Aktienfonds-Kategorien weisen im Zeitraum von 21.02.-13.03. einen Verlust auf. Im arithmetischen Durchschnitt liegt der von e-fundresearch.com Verlust bei -27,35% (in EUR).

Hinsichtlich der Höhe der Verluste macht es aber freilich einen signifikanten Unterschied, in welcher der 97 Aktienfonds-Kategorien investiert wurde: Das Spektrum der innerhalb jener 3-Wochen Periode beobachteten Verluste erstreckte sich von -8,21% („beste“ Aktienfonds-Kategorie) bis -44,25% (schwächste Aktienfonds-Kategorie).

Die 25 schwächsten Aktienfonds-Kategorien im Überblick