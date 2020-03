Aschheim (www.aktiencheck.de) - Shortseller TCI Fund Management Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wirecard AG:Die Leerverkäufer des Hedgefonds TCI Fund Management Limited treten den Rückzug aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) an. [ mehr