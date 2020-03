Am Ende war es der Bereich um die 200-Tage-Linie, der heute bei der Ballard Power Aktie Stabilität brachte und dem Absturz erst einmal Einhalt gebot. Intraday hat sich der Brennstoffzellen-Titel an der US-Börse in den ersten Handelsstunden vom bisherigen Corona-Crashtief bei 7,00 Dollar auf bis zu 8,26 Dollar erholt. Aktuell notiert Ballards Aktienkurs bei 7,98 Dollar - ein Minus zum Freitag von „nur” noch mehr als 3 ...