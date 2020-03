FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der erneuten Talfahrt an den Aktienmärkten sind auch die Kurse deutscher Bundesanleihen am Montagnachmittag stark unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,61 Prozent auf 172,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug um 0,08 Prozentpunkte auf minus 0,55 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen stark an. Besonders in Italien war die Entwicklung dramatisch.

Die Anleger flohen aus allen europäischen Anleihemärkten. Profitiert hat vor allem der US-Anleihemarkt. Auch deutsche Bundesanleihen waren nicht mehr als sichere Alternative gefragt. Die Maßnahmen in Deutschland gegen die Coronavirus-Krise werden immer drastischer. Das öffentliche Leben wird auf Sparflamme zurückgefahren und Urlaubsreisen verboten. Experten sprachen von einer Schockstarre an den Märkten.