Curevac, Wirecard, Biontech – wie ist die Lage?

Liebe Leser, wir haben an diesem Tag noch eine ganze Reihe an Research, das wir Euch anhängen im Abo-Bereich. Auch zu Wirecard und anderen Einzeltiteln natürlich. Doch jetzt wollen wir mal etwas anderes ansprechen – mal ein paar paar persönliche Worte, die Aktienmarkt und Corona betreffen. Ich habe einmal gegoogelt – in Deutschland arbeiten 1,7 Millionen Menschen im Pflegesektor. Aktien sind aktuell durchaus günstig. Ginge es nach mir / uns, sollte man jeder dieser Pflegekräfte vom Altenheim bis Krankenhaus einfach aus Zeichen von Solidarität, aber auch Sinnhaftigkeit auf Jahre einen Fonds einrichten.

Im Sommer, wenn hoffentlich alles vorbei ist – 5.000 Euro netto für jeden auf ein Konto. Als Dank, als Anerkennung. In einem Aktienpaket verpackt oder ähnlichem. Nach Vorbild eines Staatsfonds, bloß für diesen Bereich, in dem die Menschen ohnehin unterbezahlt sind. Es würde Ungleichheit verbessern und mit Perspektive 20 Jahre oder länger würde es für sehr viele Altersarmut mindern oder einfach den Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Es würde den Staat jetzt einmalig rund 8,5 Milliarden kosten. Eine absolut lächerlich niedrige Summe. Investiert – nicht sinnfrei rausgehauen.

Bleibt gesund – Daniel und Team