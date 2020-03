Keine Frage: die Aktienmärkte erleben derzeit einen Crash! Der Dax fällt in nicht einmal vier Wochen um -40%, die US-Indizes ca. -30%. Eines ist damit klar: die westliche Welt steht vor einer Rezession (so heute der New York Empire State Index mit dem größten moantliche Rückgang aller Zeiten, und Goldman Sachs rechnet für das 2.Artiel für das US-BIP mit -5%! Das Problem für die Aktienmärkte ist nun zweierlei: die Not-Zinssenkung der Fed kann den Abverkauf wieder einmal nicht stoppen, und zweitens haben die Aktienmärke vor allem in den USA die realen Auswirkungen einer Rezession noch nicht eingepreist. Daher gilt: impulsive Rallys sind möglich (wenn nicht gar wahrscheinlich), aber den Boden haben die Aktienmärkte wahrscheinlich immer noch nicht erreicht..

