Bis zu 100 Millionen Euro: Generali gründet Corona-Hilfsfonds

Um ihren von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Kunden zu helfen, hat die italienische Versicherungsgruppe Generali einen Hilfsfonds ins Leben gerufen.Der Aufsichtsrat des Versicherungskonzerns Generali gibt die Gründung eines "außerordentlichen internationalen Fonds" bekannt. Das Unternehmen will bis zu 100 Millionen Euro bereit stellen, um Kunden, die von der Corona-Krise am härtesten getroffen wurden, kurzfristig aufzufangen. Mittelfristig will Generali mit dem Fonds zur wirtschaftlichen Erholung in den betroffenen Ländern beitragen.Eine erste Tranche von bis zu 30 Millionen Euro ist für Italien vorgesehen. Wohin die Gelder genau fließen, entscheidet Generali in Absprache mit dem italienischen Gesundheitsdienst und der Zivilschutzbehörde.Die...