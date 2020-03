Laut dem aktuellen Electric Vehicle Index von McKinsey seien die Verkäufe von E-Fahrzeugen auf dem alten Kontinent im vergangenen Jahr weltweit am stärksten gestiegen. In China dagegen verzeichne der E-Automarkt nur noch geringe Zuwachsraten bei den Verkäufen. Deshalb werde „Europa zum Hotspot der Elektromobilität und Deutsche Hersteller ab 2021 zum Weltmarktführer für E-Autos“, so das Fazit der McKinsey-Analysten. Was meinen führende deutsche Autoexperten? Antworten!

Und weiter: „In der EU muss der Anteil von batterieelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden an den Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2020 auf etwa zehn bis 15 Prozent steigen, wenn die Automobilindustrie Strafzahlungen für das Verfehlen von CO2-Grenzwerten vermeiden will. Damit wird die EU zu einem besonders wichtigen Markt für die Elektromobilität. Der steigende Marktanteil hat jedoch seinen Preis, denn die Rendite pro Fahrzeug dürfte vorerst sinken.“

Automobilpapst Ferdinand Dudenhöffer, der neuerdings am Institut für Customer Insight der Universität St. Gallen in der Schweiz lehrt, sieht für Volkswagen gute Chancen, die Nummer Eins bei E-Autos zu werden. Allerdings glaubt er nicht, dass schon bald „Europa zum Hotspot der Elektromobilität werde“. Exklusiv gegenüber wallstreet:online sagte der Autoexperte: „Der VW-Konzern hat gute Chancen, Weltmarktführer bei Elektroautos zu werden und damit langfristig seine Weltmarktführerschaft auszubauen. Der Hauptwettbewerber Toyota ist bei vollelektrischen Fahrzeugen um Jahre abgeschlagen. Dass „Europa zum Hotspot der Elektromobilität“ klingt eher naiv oder nach „Wishful Thinking“. Europa wird durch Corona deutlich zurückgeworfen werden. Nach heutigem Stand gehen wir von einem Markteinbruch von mehr als oder gut einer Million Pkw-Neuwagen in West-Europa aus. Das ist ein positives Szenario, das die Beruhigung der Corona-Krise in drei Monaten unterstellt. Es könnte aber durchaus schlimmer werden, je nachdem wie sich die Corona-Wirtschaft entwickelt. China wird deutlich schneller auf seine Wachstumsspur zurückkommen als Europa, gleichzeitig hat China Elektroauto-Quoten und wird wohl Incentives für Elektroautos nochmals auflegen. Und dann bleibt Tesla mit seinem neuen Werk in Shanghai, das für 500.000 Fahrzeuge ausgelegt ist. Damit wird Tesla im Jahre 2021 gut 500.000 Fahrzeuge in China verkaufen können. Also, „Europa als Hotspot“ nach zwei Monaten guter Zulassungen hochzujubeln, ist mehr als naiv.“

Laut den Autoren der McKinsey-Analyse seien die Verkaufszahlen bei Elektroautos in Europa 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gestiegen. So wurden im vergangenen Jahr 600.000 batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride in Europa verkauft. In China waren es im selben Zeitraum nur 1,2 Millionen. Das entspreche lediglich einem Anstieg von drei Prozent gegenüber 2018. In den USA schrumpfte der E-Automarkt 2019 im selben Zeitraum sogar um zwölf Prozent auf rund 300.000 Fahrzeuge. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 2,3 Millionen E-Autos verkauft. Das entspreche einem Anstieg von neun Prozent im Vergleich zu 2018, so McKinsey.

Nicolai Müller, Seniorpartner im Kölner Büro von McKinsey, erklärte in einer Pressemitteilung: „China bleibt weiterhin der größte Markt in der Welt, das Angebot lokaler chinesischer Produkte ist deutlich gestiegen. Allerdings hat in Europa die Nachfrage sprunghaft angezogen. Weitere Dynamik ist zu erwarten – nämlich durch das steigende Produktangebot, mit dem die Hersteller die CO2-Grenzwerte erreichen wollen.“

Autor: Ferdinand Hammer

