10. Österreichisches Fondsforum | Nachbericht

Diversifikation und Risikomanagement

Obwohl die Corona-Virus Krise und der Einfluss auf die Märkte eines der zentralen Themen war, lieferten die Präsentationen auch wertvolle Informationen zum Risikomanagement und der Bedeutung der Diversifikation. Besonders die Allokation von Managed Futures in Portfolios war in der aktuellen Krise – wie auch bereits in früheren Krisenjahren – ein Gewinn für Anleger.

Neue Realitäten für die Makro-Prognosen