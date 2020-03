Die kurze Einschätzung der LageIm DAX treibt die Corona-Angst an jedem Handelstag die Abwärtsbewegung auf der Unterseite Stück für Stück voran. Das grosse Bild ist unverändert und der impulsive Rutsch der letzten Tage ist ausreichend tief für einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich am Ende der blauen C/lila X aus dem Big Picture und hat mit der Bildung einer neuen unteren lila Eindämmungslinie auch bereits alle seine Vorgaben angearbeitet. Dabei wurde durch Unterschreiten der Marke 8350 mit der lila X auch die Endphase einer hohen Wellenebene aus dem Big Picture bestätigt.