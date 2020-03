Bei Wirecard gibt es wieder einmal eine Veränderung bei den Stimmrechten. Und erneut ist es Morgan Stanley, die dafür verantwortlich sind. Die Amerikaner melden am 6. und am 9. März eine Veränderung. Lag der Anteil an Wirecard vor dem 6. März bei 10,2 Prozent, so erhöht er sich bis zum 9. März über 10,57 Prozent auf 10,68 Prozent.Wie üblich ist ein Großteil dieses Pakets verschiedenen Instrumenten zuzurechnen. Direkt an ...