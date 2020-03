Unter $34.00 bleibt der imminente Abwärtsdruck erhalten, in dem wir WTI im weiteren Verlauf den Bereich von $25 anlaufen sehen. Tiefere Notierungen bleiben somit die Primärerwartung in diesem Markt, bevor wir von einer ausgedehnten Gegenbewegung ausgehen können.

Zusammengefasst steuert WTI auf Bereiche zu, die wir zuletzt im Jahr 2002 gesehen haben. Auch wenn wir den Markt imminent weiterhin von der Shortseite betrachten, gehen wir übergeordneten von einem Boden aus und werden hier entsprechende langfristige Positionierungen auf der Longseite hinterlegen.

