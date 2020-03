Seit Mitte 2012 herrscht beim Währungspaar EUR/AUD ein geordneter Aufwärtstrend und führte von 1,16 AUD zuletzt auf ein Verlaufshoch von grob 1,75 AUD und somit erneut an die obere Trendkanalbegrenzung aufwärts. Doch die massiven Marktverwerfungen haben Anleger zuletzt verstärkt in den Euro getrieben, und das löste einen wahren Sturz beim australischen Dollar aus und pushte die Notierungen über einen Mehrfachwiderstand um 1,76 AUD sowie über das Niveau des 38,2 % Fibonacci-Retracements hoch. Damit deutet sich eine direkte Rallye-Beschleunigung auf der Oberseite für den Euro an und könnte dem Paar zu einem glatten Währungsverhältnis verhelfen.

Trendbescheinigung möglich

Gelingt es zum Ende dieses Monats tatsächlich das Widerstandsniveau um 1,76 AUDnachhaltig zu überwinden, könnte sich eine Rallyebeschleunigung in den Bereich von zunächst 1,8604 AUD, darüber sogar an glatt 1,90 AUD einstellen. Für diesen Fall können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE8ZDK eindecken und hiervon überdurchschnittlich partizipieren. Bei einem nachhaltigen Rückfall unter 1,7430 AUD droht hingegen ein etwas tieferer Fall, dann müsste das Unterstützungsniveau um 1,6789 AUD erneut zum Zuge kommen. In diesem Fall würde der mittel- bis langfristig Aufwärtstrend entsprechend weiter fortgesetzt werden.