Märkte weiter unruhig

In China scheint sich die Lage rund um das Corona-Virus etwas zu entspannen, während Europa und die USA noch vor den größten Herausforderungen stehen. Aktionäre griffen im gestrigen Handel trotzdem beim Wertpapier von Adidas zu und hievten die Aktie knapp 5 Prozent ins Plus. Damit scheint das Niveau von 160,00 Euro als Stütze zunächst gut zu funktionieren, weitere Zugewinn auf 195,00 Euro, darüber sogar in den Widerstandsbereich aus 2018 um 218,00 Euro wären jetzt auf Sicht der nächsten Stunden durchaus vorstellbar. Wer an einer potenziellen Erholung teilhaben möchte, kann dies über einen Schein mit einem konstanten Hebel von 5,0 tun. Dazu bietet sich bestens das Faktor Zertifikat Long auf Adidas mit der WKN VA60DX an. Sollte jedoch das runde Unterstützungsniveau von 160,00 Euro nachhaltig aufgegeben werden, würden weitere 35 Prozent Kursverlust auf 120,00 Euro drohen.