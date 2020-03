Das Coronavirus ist ein absoluter "game changer", der die bisher bestehenden Gewißheiten radikal in Frage stellt. Wer sind Gewinner, wer Verlierer der Krise? Das Coronavirus wird zunächst einen deflationären Schock auslösen: sowohl Kreditangebot als auch Kreditnachfrage (Investitionen, Käufe, Übernahmen etc.) werden in den nächsten Wochen geradezu kollabieren. Es wird lange dauern, bis die Hilfszusagen der Poltik/Notenbanken wirklich bei denjenigen ankommen, die es schon jetzt eigentlich dringend brauchen würden. Nach dem deflationären Schock folgt der inflationäre Schock, weil Produktion im Heimatland hoch gefahren wird und die zugesagte Liquidität eintrifft! Nach dem gestrigen größten Kurssturz seit dem Jahr 1987 dürfte heute eine saftige Hoffnungs-Rally folgen..

