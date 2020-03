Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben ihre Kursverluste am Dienstag fortgesetzt. Trotz der Sorge vor immensen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise machen Anleger derzeit einen Bogen um Bundesanleihen, die grundsätzlich als sicherer Anlagehafen geschätzt werden. Am Morgen fiel der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 171,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,45 Prozent. Generell legten die Renditen in Ländern der Eurozone zu.

Nach Einschätzung des Anleiheexperten Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) kann der Bund-Future derzeit keinen Profit mehr aus der Panik an den Finanzmärkten schlagen. Er erklärte dies mit den unbegrenzten Kreditgarantien der Bundesregierung. Dies habe bei Investoren zur Erwartung eines deutlichen Anstiegs der deutschen Staatsverschuldung geführt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Vordergrund rücken. Auf dem Programm stehen am Vormittag die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland. Am Markt wird mit einem massiven Einbruch des Konjunkturindikators gerechnet./jkr/bgf/stk