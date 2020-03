TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SEOUL/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich die Lage am Dienstag nach den abermals hohen Verlusten zum Wochenauftakt an vielen Handelsplätzen etwas stabilisiert - wenn auch meist erneut mit größeren Schwankungen und am Ende nicht eindeutigen Vorzeichen. In der Nacht gab es aber zumindest keine weiteren Hiobsbotschaften zum Coronavirus.

In Japan hatte der Leitindex Nikkei-225 im Vormittagshandel noch weiter nachgegeben, er rettete sich dann aber leicht ins Plus. Am Ende standen für ihn in Tokio 17 011,53 Punkte auf der Kurstafel - ein knapper Aufschlag von 0,06 Prozent. Der breiter gefasste Topix war ihm da mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent einiges voraus.