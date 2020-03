Flugreisen werden nicht nachgeholt. Urlaubsreisen ebenso wenig. Und auch in vielen Bereichen des Einzelhandels werden Einbußen entstehen, die nicht einfach nach dem Abebben der Pandemie „nachgekauft“ werden. Doch die Dinge des täglichen Bedarfs im Haushalt sind ebenso unverzichtbar wie weiter zugänglich. Und das ist die Domäne des Henkel-Konzerns. Zwar hat auch Henkel in der Anfang März vorgelegten 2019er-Bilanz darauf hingewiesen, dass das erste Quartal durch die Virus-Pandemie beeinträchtigt ist. Und das wird wohl auch für das zweite Quartal gelten. Aber:

In Relation zu anderen Branchen dürfte der Druck geringer ausfallen. Zumal sich die Lage in China, wo Henkel Produktionsstätten unterhält und das einen großen Umsatzanteil hat, bereits wieder zu normalisieren beginnt. Da die Aktie aber bis zum Montag trotzdem um die 30 Prozent gegenüber dem letzten Kurs 2019 verloren hat, kann das Abwärtspotenzial doch langsam an seine Grenzen stoßen.