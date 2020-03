Coronavirus: Ausschau nach der Wende halten

Erste Anzeichen einer Pandemieeindämmung in Verbindung mit einem Perspektivwechsel – weg vom wirtschaftlichen Schaden hin zu einer politisch motivierten Erholung – könnten die Stimmung umkehren. Höhere Renditen, steilere Kurven, eine Erholung der Break-even Inflationsrate, sich verengende Credit Spreads und steigende Aktienkurse wären Teil einer Erholung. „Anhaltende Skepsis kann ich nicht verdenken – aber in China gibt es kaum neue Fälle, und der chinesische Aktienmarkt konnte vergangene Woche eine überdurchschnittliche Performance erzielen“, betont Iggo. Investoren sollten in Betracht ziehen, dass die Stimmung sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder bessern und der Markt entsprechend drehen wird.

Iggo zufolge werden die makroökonomischen Auswirkungen des Schocks durch das Coronavirus über die ersten beiden Quartale hinaus spürbar bleiben. Auch zieht er einen signifikanten und historischen Rückgang des globalen Bruttoinlandsprodukts in Betracht. „Die Unternehmen werden länger mit den Folgen zu kämpfen haben. Es könnte viele Monate dauern, bis sich das Verbraucherverhalten wieder normalisiert. Der Cashflow und die Ertragserwartungen werden monatelang beeinträchtigt sein. Einige Unternehmen werden das nicht überleben. Ich würde jedoch argumentieren, dass sich bis zum Ende des zweiten Quartals ein Szenario der Markterholung und einer verbesserten Anlegerstimmung einstellt“, so Iggo.

Voraussetzungen für Markterholung