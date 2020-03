Es passierte in den letzten Tagen nicht so oft, dass das Bild für die Frankfurter Börse am Morgen positiv aussah. Heute schon, der DAX könnte steigen. Bei der Wirecard Aktie zeigen sich vorbörslich am frühen Morgen erste Indikationen bei 91/92 Euro und liegen damit ein wenig oberhalb des gestrigen XETRA-Schlusskurses - dieser war bei 90,76 Euro (+1,18 Prozent) notiert. Noch am Montagvormittag war Wirecards Aktienkurs bis auf 79,68 ...