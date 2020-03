Portfoliocheck: Joel Greenblatt verdoppelt seinen Einsatz bei Campbell Soup, einem der Corona-Profiteure

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 78. Portfoliocheck blicke ichüber die Schulter. Er ist einer der erfolgreichsten Value Investoren und einem breiten Publikum durch seine Bestseller-Bücher bekannt, vor allem durch seine „“. Mit dieser setzt Greenblatt auf ein regelbasiertes System, das nur wenige Bilanz- und Wirtschaftskenntnisse voraussetzt und somit für den Privatanleger einfach anzuwenden ist. Es basiert auf lediglich zwei Kennzahlen und zwar der Kapitalrendite (ROIC, Return on Invested Capital) und der Gewinnrendite. Und Greenblatts Zauberformel funktioniert! Zwischen 1985 und 2006 erzielte er eine durchschnittliche Rendite von 40% und verwaltet heute mehr als sechs Milliarden Dollar.Joel Greenblatts Gotham Capital ist breit diversifiziert und im 4. Quartal 2019 fanden sich 1.087 Positionen mit einem Gesamtwert von $5,45 Mrd. im Portfolio, darunter 216 Neuaufnahmen. Seine Turnover-Rate lag bei aktiven 26%. Mit[WKN: 850561] hat er seinen Einsatz bei einem Unternehmen verdoppelt, das einen erfolgreichen Turnaround hingelegt hat und zudem zu den größten Profiteuren der aktuellen Corona-Panik gehört - und womöglich auch darüber hinaus...