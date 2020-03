EDU - interessanter Watchlist-Kandidat!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: EDU ISIN: US6475811070

Rückblick: New Oriental ist der größte Anbieter privater Bildungsdienstleistungen in China, basierend auf einer Anzahl von Programmangebote, New Oriental bietet eine breite Palette von Bildungsprogrammen und Dienstleistungen. Der Wochenchart verlief aufwärts, hat jedoch das letzte Tief gebrochen und ist somit aktuell in einer neutralen Trendphase. Mittelfristig gesehen wurde der Aufwärtstrend gebrochen, die Aktie kämpft derzeit mit der 200 EMA, konnte aber bisher gut die volatilen Zeiten überstehen. Im kurzfristigen Chart sehen wir einen klaren Abwärtstrend mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs.