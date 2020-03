Der Beteiligungs-Konzern Aurelius hat Übernahmen abschließen können. Zugekauft wurden die Technical-Components-Geschäftsbereiche Distrelec und Nedis von der Schweizer Dätwyler Gruppe. Zum Kaufpreis macht das Münchener Unternehmen am Dienstag keine Angaben. „Die übernommenen Einheiten erwirtschaften mit ca. 850 Mitarbeitern jährliche Umsätze von rund 275 Millionen Euro”, so Aurelius am Morgen.Man werde „die beiden ...