Christopher Steiner im Interview zum Projekt „Abnehmen im Liegen“

Christopher Steiner hat bereits so einige Projekte in seiner Unternehmerzeit ins Leben gerufen. Unter seine Regie fallen mehr als 140 Eröffnungen von Lifestyle Ladies Clubs. Im Jahr 2014 führte er die Stoffwechselkur Slimando ein, die nur zwei Jahre später zum Produkt des Jahres gewählt wurde. Im Jahr 2018 startete Christopher Steiner sein Projekt „Abnehmen im Liegen“ und präsentiert damit die neuste Erfolgsstory aus dem Hause Steiner. Im exklusiven Interview hat er uns verraten, wie er zum Unternehmer wurde und wie das Projekt „Abnehmen im Liegen“ seinen Anfang nahm und was er in diesen speziellen Zeiten zu tun rät.

Bild: Christopher Steiner. Bildquelle: Christopher Steiner

Hallo Christopher, du bist als cosmopolitischer Entreprenuer und Sportler für viele Menschen ein Vorbild. Welche Projekte sind gerade aktuell und worauf legst du derzeit deinen Hauptfokus?

Danke für die Blumen. Ich liebe einfach all das, was ich tue. Für mich ist die Tätigkeit als Unternehmer kein Job, sondern vielmehr eine Lebensaufgabe – meine große Leidenschaft. Der größte Teil dieser Leidenschaft steckt derzeit im Projekt „Abnehmen im Liegen“, mit dem wir in den vergangenen 20 Monaten um die 100 Partner-Standorte in Österreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein und der Schweiz eröffnet haben.

Ich war bereits im Jahre 2009 schon einmal an einem ähnlichen Punkt. Damals hatte ich mit „Lifestyle Ladies“den Weltmarktführer für Power-Plate-Training gegründet. Insgesamt kamen wir mit dem Projekt auf stolze 144 Standorte. Allerdings gab es damals ein paar Schwierigkeiten mit der lohngerechten Bezahlung der insgesamt 550 Angestellten, die zwischen 18 und 22 Jahren waren. Diese Problematik konnten wir aber bei dem neuen Projekt „Abnehmen im Liegen“ lösen.Für die Partner gilt nun eine echte Win-Win-Situation: Sie können im Monat zwischen 5.000 und 8.000 Euro pro Monat verdienen und helfen gleichzeitig anderen Menschen bei Abnehmen. Bis zum Ende des Jahres 2022 ist es unser Ziel, die Zahl von insgesamt 1.000 Partner-Standorte zu erreichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Deutschland, aber auch der Rest von Europa wird ins Auge gefasst.

Neben dem aktuellen Projekt konzentriere ich mich vor allem auf den Online-Markt sowie auf die Stärkung meiner Brand. Mit dem WoW-Podcast haben wir beispielsweise in Deutschland und Österreich den ersten Platz erreicht. Ebenso versuche ich selbstverständlich regelmäßig mein Immobilien-Portfolio zu erweitern. Hier setze ich den Schwerpunkt auf die österreichische Hauptstadt Wien.