FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Am Vormittag gab die Gemeinschaftswährung weiter nach und rutschte auf ein Tagestief bei 1,1121 US-Dollar. Das ist mehr als einen halben Cent niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1157 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt hat sich die Flucht in sichere Anlagehäfen vorerst nicht weiter fortgesetzt, nachdem die Aktienmärkte in Europa zu einer Kurserholung angesetzt haben. Der japanische Yen, der in unsicheren Börsenzeiten in der Regel stark nachgefragt wird, stand zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Auch der Schweizer Franken verzeichnete zum Dollar Kursverluste.