Healthcare-Investing-Experten über Soziale Distanzierung: Fakten der Spanischen Grippe 1918

Von Dr. Andreas Bischof, Managing Director, nova funds

1918 kostete die Spanische Grippe ca. 675.00 Amerikanern das Leben. Trotz diverser Unterschiede zwischen der Spanischen Grippe vor mehr als einem Jahrhundert und der Coronavirus-Pandemie heute lässt sich die Wirksamkeit von sozialer Distanzierung sehr gut am Beispiel der damaligen Grippe-Epidemie belegen.

So empfahl im Jahr 1918 der oberste US Sanitätsinspekteur Dr. Rupert Blue dringend, alle Lokalitäten und Veranstaltungen zu schließen bzw. zu verbieten, bei denen sich größere Menschenmengen zusammenfanden. Damals oblag es den einzelnen Kommunen, dieser Empfehlungen des obersten Sanitätsinspekteurs zu folgen oder nicht – ähnlich wie heute in Deutschland.