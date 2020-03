EMX Royalty: Vorteile gegenüber Mining-Firmen auch in der Krise

Royalty-Unternehmen wie EMX Royalty (1,82 CAD, 1,25 Euro; CA36873J1075) besitzen im Gegensatz zu klassischen Bergbaugesellschaften Vorteile. Anders als eine Rohstofffirme mit einem oder mehreren Projekten besitzt EMX Royalty eine Vielzahl an Royaltys, Beteiligungen und Explorationsprojekten. An die 100 sind es inzwischen. Das direkte Bergbaurisiko liegt dabei bei den Partnern. Verzeichnen diese Partner Erfolge, so werden diese zu einem gewissen Anteil an EMX weitergereicht – ohne dass EMX etwas Weiteres dafür tun müsste.

Jüngste Erfolge von EMX

Gold, Kupfer und Buntmetalle auf fünf Kontinenten sind das Geschäft von EMX. Oft werden Projekte in einem frühen Stadium erworben. Geologische Untersuchungen folgen und damit wird der Wert erhöht und das Interesse von Bergbaugesellschaften geweckt. Später werden die Projekte dann in der Regel gewinnbringend verkauft. EMX bekommt dafür Royaltys und oft auch Beteiligungen an den Partnerunternehmen. So geschehen beispielsweise vor kurzem in Schweden. Mit dem Verkauf von zwei VMS-Projekten, Tomtebo und Trollberget, erhielt EMX NSR-Lizenzgebühren und eine Beteiligung am Partnerunternehmen District Metals.

Auch in Norwegen konnte EMX Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekte (Espedalen, Hosanger, Sigdal) verkaufen, die zuvor günstig erworben wurden. Neben Gold und Elementen der Platingruppen geht es beim Partnerunternehmen Pursuit Minerals auch um die gefragten Batteriemetalle. EMX ist nun an Pursuit Minerals beteiligt und hat das Recht auf Lizenzzahlungen. Ähnliche Deals machte EMX in der Türkei oder etwa in Serbien. Die Timok Kupfer-Gold-Liegenschaft, an der EMX eine Lizenzgebühr besitzt, könnte sich als besonders gewinnbringend erweisen. Denn das Projekt ist riesig und die allein EMX gehörende Lizenzgebühr soll laut der Machbarkeitsstudie rund 2,5 Millionen US-Dollar jährlich – und dies für nur einen Teil davon – wert sein. Dies sind nur ein paar Beispiele der vielen Aktivitäten von EMX.