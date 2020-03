Kostenausweise, Taping und mehr: Das sind die wichtigsten Änderderungen durch die neue FinVermV

Zäh waren die Verhandlungen im Vorfeld, doch nun soll am 1. August 2020 die überarbeitete Finanzanlagenvermittlungsverordnung in Kraft treten. Die wichtigsten Änderungen rund um Kostenausweise, Geeignetheitserklärung, Interesenkonflikte und Taping im Überblick.Am 1. August 2020 soll die überarbeitete Finanzanlagenvermittlungsverordnung, kurz FinVermV, wirksam werden. Sie regelt die Verhaltenspflichten für Vermittler, die eine Lizenz nach den Paragrafen 34f oder 34h Gewerbeordnung (GewO) besitzen. Die bestehende FinVermV an die neuere europäische Regulierung anzupassen, ist in der Rückschau zu einem Mammutwerk geraten.Link zu vergrößerter Darstellung

Denn eigentlich hätte die angepasste Verordnung schon mit Start der europäischen Finanzmarktrichtlinie Mifid II vorliegen müssen, also zu Jahresbeginn 2018. Tat sie aber nicht. Stattdessen bahnte sich das Projekt in einem zähflüssigen Gesetzgebungsprozess mühsam seinen Weg. Diesen haben wir in der Grafik nachgezeichnet. Mittlerweile sind die letzten Kurven fast geschafft, in wenigen Monaten werden die Regeln verbindlich.Während der Gesetzgeber noch die Fin-VermV nachschärfte, funkte ein anderes Projekt dazwischen – der Plan, alle gewer-betreibenden Finanzvermittler in die Ob-hut der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-tungsaufsicht (Bafin) zu bringen. Bislang sind die örtlichen Gewerbeämter oder die Industrie- und Handelskammern für deren Aufsicht zuständig. Es gibt in Deutschland laut Register des IHK-Dachverbands Deut-scher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aktuell etwa 38.000 Finanzanla-genvermittler mit einer Erlaubnis nach Paragraf 34f GewO. Hinzu kommen knapp 200 Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach Paragraf 34h GewO.Sowohl FinVermV als auch Bafin-Aufsicht bringen einschneidende Änderungen für die Gewerbetreibenden mit sich. Die Projekte sind zum Teil miteinander verwoben. Denn wenn die Bafin-Aufsicht wie geplant Anfang 2021 kommt, soll die FinVermV erlöschen und eins zu eins im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) aufgehen. Bafin-Aufsicht hin oder her – die Regeln der neuen Verordnung werden der Branche also erhalten bleiben.Wir fassen die wichtigsten Änderungen zusammen, die ab 1. August auf gewerbetreibende Finanzvermittler zukommen:InteressenkonflikteHier macht die neue FinVermV schärfere Vorgaben. Finanzanlagenvermittler dürfen zwar weiter Provisionen von den produktauflegenden Gesellschaften annehmen. Diese dürfen allerdings nicht die Beratung in ihrer Qualität beeinträchtigen. Hier hält sich die FinVermV an eine Formulierung aus der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV), die das Gleiche von Versicherungsvermittlern fordert.