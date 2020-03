Quirin Privatbank – Ruhe bewahren zahlt sich aus

Die Kapitalmärkte sind in einer extrem emotionalen Verfassung. Zudem befindet sich das tägliche Leben in vielen Teilen der Welt in einer Ausnahmesituation. In diesem Umfeld versuchen derzeit einige Finanzdienstleister wie auch Banken, ihre Kunden zu beruhigen.

„In diesen Zeiten sind Anleger, aber auch Anlageprofis großen emotionalen Schwankungen ausgesetzt, und es fällt in dieser Stimmung uns allen nicht leicht, Ruhe und Gelassenheit zu vermitteln“, schreibt etwa die Quirin Privatbank in ihrer Online-Stellungnahme. Das Vermögen vieler Menschen ist in den vergangenen Wochen einer raschen und kräftigen Talfahrt ausgesetzt gewesen, und es ist nicht sicher, ob das Ende der Fahnenstange überhaupt schon erreicht ist.