PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Nach dem erneuten Börsencrash zu Wochenbeginn ist ein erster Stabilisierungsversuch an den europäischen Börsen am Dienstag im weiter nervösen Handel schnell wieder gescheitert. Nach erholtem Start drehten sie meist früh wieder in die Verlustzone ab, wie der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit einem Minus von 2,3 Prozent auf 2392,80 Punkte zeigt. Immerhin ließ damit aber die Intensität der Abschläge im Vergleich zu den jüngsten Turbulenzen nach.

Nach den Kurseinbrüchen der vergangenen Tage wurde es am Dienstag von einigen Börsen verboten, mit sogenannten Short-Positionen auf fallende Kurs zu setzen. Darunter befinden sich die Handelsplätze in Spanien, Italien und Frankreich, zum Teil zumindest mit einem Verbot für selektive Aktien. Dies machte sich regional bei einigen Aktien positiv bemerkbar, vor allem einige spanische gehörten im EuroStoxx noch zu den Gewinnern.