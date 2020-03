Biontech – Kaufpanik

Liebe Leser, diese Tage an der Börse sind nie da gewesen, eine Ausnahmesituation. So auch bei Aktien wie Biontech. Die Worte Impfstoff und Biotech sorgen in Kombi dafür, dass das Unternehmen aus Mainz auf 58 Euro springt – plus 30 Prozent. Wir hatten die Aktie gestern schon vorgestellt, im Gegensatz zu Curevac investierbar. Ihr kennt das schon. Auch wir finden im Team – materielle Schäden und Vorsorge sind nicht zu unterschätzen, mancher baut seine Altersvorsorge mit Aktien auf. Gerade jetzt aber gilt es, den Grundstein zu legen für die Zukunft, für das Depot, für das eigene Vermögen, sei es klein oder groß. Wir haben deshalb uns entschlossen, allen, die Rat, Tat und Unterstützung wollen und brauchen, unseren Börsenbrief die ersten vier Wochen als Test zur Verfügung zu stellen. Registrieren Sie sich gerne bei uns, melden Sie sich unter info@feingold-research.com , das gilt auch für unseren Trainingstag am 4. April für alle Interessierten.

Euer TEAM Feingold Research

Nun nochmal zu Curevac – wir wissen – es ist nahe liegend, die Aktie von Dietmar Hopp zu suchen, auf die der großartige und partnerschaftliche Freund eines NATO-Partner so versessen war, dass er diesem Partner einen Impfstoff am liebsten ganz wegnehmen wollte. Die Firma, bei der Donald Trump noch einmal seinen ekligen Charakter so richtig rausgekehrt hat. Aber – die Aktie kann man nicht an der Börse handeln. So einfach ist es. Einfacher – Biontech. Die Aktie schießt 40% hoch. Man entwickelt am Impfstoff mit Chinesen zusammen. Daniel hatte da mal ein Praktikum absolviert. So kommt alles wieder zusammen. So schwierig der Markt aber auch ist – hier ein paar Ratschläge von uns. Für Trading gilt – absichern war heute schwierig. Wer Mut hat – wir halten das Level um 8300 für ok für einen vorsichtigen Long-Trade Ziel 8.600 / 8700 heute. WKN - GA3EBU. Übrigens – Daniels Erklärung von heute früh: Ihr seht – die Amis machen auf und schon wird dann der Druck über den DAX-Future etwas weniger werden. Dann kann man an zwei Fronten schmeissen und Short gehen. So machen das die großen Pensionsfonds in den USA.